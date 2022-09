Românii cu un consum mai mic de curent electric vor avea un preț mai mic de plătit pe kWh, dar este important de știut că referința este consumul de anul trecut, cu unele excepții, conform legii. Ei își pot estima cât vor plăti în funcție de categoria de consum.

După ce au fost îndrumați să facă economie la consumul de energie electrică, pentru că astfel vor beneficia de preț plafonat, sunt români care constată că, deși au redus factura lunară din august 2022 sub 255 kWh, în loc să aibă pe factură prețul promis plafonat de 0,8 lei/kWh, au prețul de 1,8 lei/kWh, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă.

„Adică pentru un apartament cu 3 camere care a consumat 250 kWh în luna august 2022, proprietarul în loc sa achite 200 lei, va achita 450 lei, o sumă de 2,25 ori mai mare. De ce? Pentru că Legea prevede că se aplică prețul plafonat, doar dacă consumul mediu anual din anul 2021 este sub 255 / 300 kWh. Oamenii trebuie să știe că dacă nu ai făcut economie la energie în 2021, degeaba faci economie la energie anul acesta, că nu primești în luna curentă prețul plafonat promis, pe factură va fi prețul pieței, care este cel puțin dublu față de preţul plafonat”, potrivit președintelui AEI, Dumitru Chisăliță.

Există și o excepție de la stabilirea consumul din 2021 drept consum de referință, după cum a anunțat acum două zile chiar ministrul Energiei, Virgil Popescu, într-un briefing în care a promovat economisirea. „Vorbim de anul 2021 ca să existe o referință de consum. Sigur că pot să existe și clienți noi care nu au o referință de consum a anului 2021 și atunci se ia, evident, consumul curent și în primii 255 de kilowați din plafonul de 300 vor fi plătiți la consumul curent, dacă nu avem referință de anul trecut”, a explicat Virgil Popescu.

„Recomand tuturor să își caute un furnizor cu prețul cel mai bun”

Tot ministrul a detaliat categoriile de consum de energie electrică a populației, care pot fi un indicator pentru ponderea beneficiarilor unui preț plafonat.

Dacă un consumator nu se poate încadra în acest prag de 255 kWh – de exemplu cineva care are o casă cu un hidrofor – Virgil Popescu recomandă să își caute un furnizor acolo unde prețul este sub 80 de bani. „Să nu mai dau eu public aici, pe net își poate face direct mutarea la un furnizor care are prețul sub 80 de bani și le recomand tuturor care nu se încadrează în plafoanele de consum, și chiar dacă se încadrează în plafoanele de consum, să își caute un furnizor cu prețul cel mai bun”, a spus ministrul.

În mare, potrivit ministrului, cea mai mare parte a populației, un total de 8,2 milioane de consumatori – aproximativ 80% – ar intra sub acest prag de 255 kWh.

Sunt 7,2 milioane de gospodării cu un consum de până în 155 de kWH – aproximativ 4,1 de milioane cu în jur de 54 kWh, aproximativ 3 milioane cu până în 155kWh – și mai sunt până în 255 KW o diferența de vreo 11% din consumatori, astfel că, în total, în plaja aceasta de 300 kWh este cam 90% din populație.

„Din 90% din populație, primii 255 kWh se plătesc cu 80 de bani, diferența în 255 și 300, dacă te încadrezi până în 300, este prețul din contract. Și ca să mă fac încă o dată înțeles, dacă consumă 295 kWh, primii 255 kWh sunt 80 de bani, următori 40 kWh sunt la prețul contractual. Dacă consumă 320 kWh, toți cei 320 kWh sunt la prețul din contract. Dar dacă cel care consumă peste plafon, peste 320 kWh, își găsește un furnizor care are prețul chiar sub plafon, plătește la prețul de contract care este sub plafon. Și există acel furnizor”, a subliniat ministrul.