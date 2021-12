Comisia Europeană a propus o directivă care asigură o rată efectivă minimă de impozitare pentru marile grupuri multinaționale. Propunerea vine după un acord istoric de reformă fiscală mondială, semnat de 137 de țări.

Eurodeputatul Dan Motreanu susține că, astfel, Uniunea Europeană își respectă promisiunea de a fi în avangarda luptei împotriva evaziunii fiscale și de a face impozitarea profifitului mai echitabilă.

„O propunere legislativă la doar două luni de la acordul istoric din cadrul OECD privind reforma sistemului de impozitare a marilor întreprinderi multinaționale. Propunerea de directivă a Comisiei Europene respectă îndeaproape acordul internațional și stabilește modul în care principiile ratei efective de impozitare de 15 % – convenite de 137 de țări – vor fi aplicate în practică în cadrul UE. Marile grupuri cu activitate în UE vor plăti această rată minimă de 15% în fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea începând cu 1 ianuarie 2024. Se modifica astfel reguli învechite, stabilite cu mult înainte de existența economiei digitale. În aprilie, am solicitat în Parlamentul European ca o rată efectivă minimă de impozitare să fie stabilită la un nivel corect și suficient pentru a descuraja transferul profiturilor dintr-un stat în altul și pentru a preveni concurența fiscală dăunătoare. Normele propuse se vor aplica oricărui grup cu venituri consolidate de peste 750 de milioane de euro pe an, a cărui societate-mamă este situată într-un stat membru al UE sau dacă una din filialele sale are sediul în Uniune. Consider că impozitarea profitului ar trebui să reflecte faptul că, în modelele de afaceri puternic digitalizate, interacțiunea dintre întreprinderi și consumatori contribuie în mod semnificativ la crearea de valoare. Acest lucru ar permite să se plătească mai multe impozite acolo unde se creează valoare, așa cum a fost întotdeauna conceptul de impozitare, și nu acolo unde cotele de impozitare sunt cele mai mici” spune Dan Motreanu.