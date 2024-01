Fermierii și transportatorii se află deja în stradă de 16 zile și spun ca vor lupta până la capăt pentru drepturile lor. Astăzi la guvern va avea loc o ședință unde se vor adopta noi măsuri pentru protestatari. Tensiunile se extind în toată țara. Mai multe drumuri județene și puncte vamale sunt blocate, inclusiv portul Constanța. Protestatari se strâng în număr din ce în ce mai mare la intrare în Capitală, la Afumați.

Localitatea ilfoveana Afumati ramane, in continuare, centrul protesteleor de amploare ale fermierilor si transportatorilor.

Omanenii spun ca nu vor renunta la proteste pana cand toate masurile de pe masa Guvernului nu vor fi puse in legalitate. Vorbim despre o lista de 77 de masuri ce se afla pe masa guvernantilor si pe care protestatarii o asteapta sa fie pusa in legalitate. Dintre acestea, oamenii spun ca o parte dintre masuri sunt puse in aplicare partial sau sunt eronat aplicate.

In timp ce oamenii protesteaza in strada, la Guvern va avea loc o sedinta cruciala in cadrul careia ar urma sa fie aprobate mai multe masuri. Potrivit surselor Realitatea PLUS, daca toate avizele vor fi gata, astazi, se va aproba compensarea accizei la carburanti pentru transportatori, dar si amanarea ratelor la banca pentru fermieri.

Intre timp, la Afumati, o banda de mers a fost blocata, iar traficul se desfasoara in continuare cu dificultate.