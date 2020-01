România obţine în acest an o producţie de 16,99 milioane de tone de porumb boabe, în scădere cu aproape 9% (1,67 milioane de tone) faţă de 2018, când a raportat 18,66 milioane de tone, deşi suprafaţa însămânţată a fost mai mare cu 240 de mii de hectare, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

În 2019 suprafaţa însămânţată cu porumb a depăşit 2,65 milioane de hectare, în timp ce anul trecut terenurile cultivate cu porumb au ocupat 2,41 milioane de hectare. Randamentul înregistrat la cultura porumbului în acest an a fost de circa 6.500 kg/ha.

Pe primul loc în UE la floarea soarelui

Pe de altă parte, la floarea soarelui România se clasează din nou pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o producţie totală de 3,489 milioane de tone şi un plus de 13,93%, respectiv 426.750 tone, faţă de 2018. Randamentul înregistrat la producţia de floarea soarelui este 2.660 kg/ha. În 2019, suprafaţa însămânţată cu floarea soarelui a fost de 1,31 milioane de hectare, în creştere de la 1,007 milioane hectare în anul 2018.

Creşterea suprafeţelor cultivate cu porumb şi floarea soarelui s-a datorat pierderii suprafeţelor însămânţate cu rapiţă din cauza secetei din toamna anului trecut, iar terenurile respective au fost reînsămânţate fie cu floarea soarelui, fie cu porumb.

Conform datelor MADR, în acest an producţia obţinută la grâu, secară şi triticale a înregistrat un plus de 2,51%, cu 255.399 tone, de la 10,172 milioane de tone anul trecut la 10,427 milioane de tone în acest an, de pe 2,1 milioane hectare, în timp ce randamentul a fost de 4.700 kg/ha. Cel mai bun randament la grâu s-a obţinut în judeţele Giurgiu – peste 5.800 kg/ha, Satu Mare – 5.700 kg/ha, Brăila şi Dolj – cu 5.300 kg/ha fiecare.

Producție la rapiță cu 57% mai mică

Într-un interviu acordat Agerpres, ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, spunea că anul acesta, comparativ cu anul trecut, “per total s-a înregistrat o producţie vegetală mai mică”.

“La grâu şi secară avem cu ceva mai mult faţă de anul trecut, cu 255.000 tone (plus 2,5%), dar am avut şi o suprafaţă mai mare, la fel şi la orz şi orzoaică, un plus de 5,12%. A fost un an favorabil la floarea-soarelui, cu un plus de 13%, şi în general la cereale păioase, pentru că aici producţiile au crescut. În schimb, la porumb boabe avem cu 1,671 milioane de tone mai puţin, respectiv cu 9% faţă de anul trecut. Dacă asta e producţia reală la porumb, atunci anul trecut cifrele au fost puţin umflate, de altfel au semnalat acest lucru şi cei de la Comisia Europeană. Producţiile au scăzut la rapiţa pentru ulei cu 57%, la orz cu 15%, iar la ovăz şi la cartofi pentru toamnă am văzut scăderi semnificative, de peste 29%. Şi la strugurii de masă avem un minus de 21%, iar la cei pentru vin de 8,7%. Per total anul acesta avem o producţie vegetală mai mică”, a precizat Oros.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică din România (INS), valoarea producţiei ramurii agricole a fost în anul 2018 de aproximativ 86,35 miliarde lei, iar în 2017 de 78,494 miliarde de lei. Valori mai mari s-au înregistrat şi în acest an, dar şi în 2017, în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est.