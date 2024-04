Cozmin Gușă aruncă bomba și anunță că intră în cursa pentru Primăria Capitalei ca independent susținut de AUR! Analistul politic a făcut anunțul în exclusivitate pentru Realitatea Plus, unde a transmis că va candida cu condiția ca liderul AUR, George Simion, să intre personal în lupta pentru Cotroceni. Pe de altă parte, Gușă promite să lupte cu „rețelele mafiote” din București acuzate că fac legea de la începutul anilor 2000.

„Este o propunere pe care, dacă o accept, poate crea o sinergie în interiorul curentului suveranist din România. Am stat de vorba cu George Simion, a reiterat propunerea privind candidatura mea cu sprijinul AUR și concluzia a fost pozitivă, am acceptat să candidez la Primăria Generală. (…) Un alt motiv pentru care am acceptat a fost acela ca, prin candidatura mea, fie că voi câștiga, fie că nu, să-l impunem pe George Simion drept candidat la președinție”, a afirmat Cozmin Gușă, în direct la Realitatea Plus.

„Bucureștiul trebuie să fie un oraș prosper, iar companiile, dacă vor fi încurajate să investească așa cum se cuvine, probabil că-și vor putea folosi fondurile de șpagă și pentru salarii mai mari. Cu Nicușor Dan mi se pare că este din filmul <<Gradinița de copii, plină e de jucării>> Toți primarii generali și-au adus o serie de trepăduși cu care au sufocat administrația, amante care stau de 20-30 de ani pe fotoliile bine plătite de la PMB. Nicușor Dana făcut cel mai puțin împotriva acestei mafii, pentru că el a fost emanatul Statului Paralel”, a explicat Cozmin Gușă.

„Eu mă enervez greu, prietenii mei știu, dar când mă enervez acționez decisiv. Cum spune prietenul meu Maricel Păcuraru, cei care au încercat să mă sperie facându-mi ceva la mașină m-au întărâtat”, a mai precizat consutantul politic.