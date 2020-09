„Niky Scorpion”, fost deputat al Partidei Romilor, pe numele său Nicu Păun, apare într-o filmare în care își afirmă sprijinul la alegerile de duminică pentru candidatul PNL la Primăria Sectorului 5, Cristian Băcanu.

În înregistrarea care circulă pe internet, Nicu Păun vorbește despre o colaborare „după alegeri”, dar recunoaște că ar fi avut loc deja discuții.

„Este foarte adevarat ca la Primaria Sectorului 5 Partida Romilor a introdus o lista pentru Consiliul Local. Cu domnul Cristian Bacanu m-am intalnit o singura data si i-am promis acestuia ca, eventual, daca va castiga Primaria Sectorului 5, structura Partidei Romilor Sectorul 5 este deschisa sa colaboreze cu dumnealui si cu Primaria Sectorului 5 pe urmatorii 4 ani”, spune Niky Scorpion.

„Eu am fost arestat in luna februarie 2016, am stat doua luni de zile in arestul central si am iesit in mai. In momentul in care eu am fost arestat, eram presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputalilor”, mai spune acesta.