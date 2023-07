Premierul Marcel Ciolacu a cerut joi noului ministru al Muncii suspendarea din funcţie a şefilor Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din şapte judeţe, precum şi din municipiul Bucureşti.

“Suntem la finalul controlului la nivel naţional pe care l-am cerut în şedinţa de guvern şi deja există date şi fapte clare care ne obligă pe toţi să luăm anumite decizii ferme. Există o situaţie, sincer, de netolerat: judeţe unde s-au găsit centre fără autorizaţie, centre care funcţionau clandestin – toate sub ochii funcţionarilor statului român. Plus alte centre cu probleme grave închise sau cu activitatea suspendată. Din punctul meu de vedere este inadmisibil acest lucru. Cele mai multe asemenea cazuri sunt în: Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti, mai ales în Sectorul 1. Solicit noului ministru al Muncii, doamna Simona Bucura Oprescu, ca toţi şefii Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, celebrul AJPIS din aceste judeţe, plus şeful Agenţiei Municipale Bucureşti să fie urgent suspendaţi din funcţie, până la finalizarea anchetelor disciplinare. Totul legal”, a spus Ciolacu, în debutul şedinţei de Guvern.

Pe listă de află şi directorul AJPIS Giurgiu, Mariana Bardă.

Reamintim că, la Girgiu, au fost descoperite probleme în 22 de centre pentru bătrâni, copii şi adulţi cu handicap, a căror activitate a fost suspendată iar două centre au fost descoperite că funcţionau fără autorizaţii de funcţionare.

Și directorul DGASPC?

Ciolacu a mai transmis că cere „președinților de consilii județene în subordinea cărora se află direcțiile generale de asistență socială, din județele amintite, să înceapă să schimbe toți acești directori din funcție. Este evident că nu și-au făcut treaba și datoria. Dacă nu vor face acest lucru, tot dânșii vor răspunde în fața românilor care i-au ales”

Sursa: Realitatea de Giurgiu