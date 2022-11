Sunt multe voci care mă critică pentru că abordez problema ingerinței Budapestei în chestiunile interne ale țării. Dar cum poate fi România suverană când oricine poate face ce vrea aici, pe acest pământ înecat în sângele eroilor care au luptat, mai bine de două milenii, ca noi să avem o patrie?

Nu am să încetez, dragii mei, să taxez derapajele, nesimțirea și bătaia de joc la care suntem supuși chiar de cei care azi ne conduc. Nu am să tac pentru că nu pot să rabd! Când ești bun, de multe ori ești luat de prost! Popor tolerant, deschis și primitor, românii au respectat, mai mult ca alții, drepturile oricărei etnii. Am permis ca tradițiile și credința să fie respectate, am garantat învățământ în limba maternă și am acordat drepturi care nouă nu ne sunt întoarse pe bază de reciprocitate în alte state. Nu este niciun dubiu că la cârma guvernului avem un partid ai cărui lideri incită la separatism, iar acești lideri sunt păstrați în funcții-cheie, indiferent de câte palme ne-ar da. Ministrul Novak, spre exemplu, este unul dintre ei. Oficialul care reprezintă România, ca demnitar de top, dar și ca sportiv în activitate, nu ratează niciun moment în care să ne umilească, știind că este de neatins. Cenușăreasă a oricărui guvern, la fel ca și cultura, sportul suferă de neajunsuri cumplite. Strategia națională a fost prezentată de Novak în două videoclipuri în care a vorbit în maghiară, dar a avut „decența” să le subtitreze și în limba oficială a statului pe care îl conduce dintr-o funcție grea. Cât mai tolerăm astfel de gesturi? Cât mai stăm în amorțire? Când ne vom da seama de pericolul cumplit care e pe cale să se producă!? Când vom rămâne fără bucăți din țară? Chiar e nevoie de tensiuni finanțate de Budapesta și de micul Putin din Vest, aici pe pământ românesc? Zeci, sute de milioane de euro sunt pompați în Ardealul nostru de dictatori care visează să reconstruiască imperii demult apuse. UDMR nu are ce mai căuta la guvernare! Nu știu care sunt culisele, putem doar specula de ce s-a forțat ca acest partid să treacă de pragul electoral. Treziți-vă, stimați politicieni! Nu mai dormiți în post, cum o faceți de ani de zile! Altfel vom asista la un coșmar pe care vă faceți că nu-l anticipați! Vreau să se înțeleagă clar și o spun răspicat: românii și ungurii trăiesc în pace, una fragilă, obținută cu preț greu. Transilvania s-a vândut la bucată, pe nimic, sub ochii celor care ar fi trebuit să împiedice acest lucru. Duminică, în ținutul Secuiesc- pământ românesc, instigatorii separatismului au aprins focuri de veghe și au citit proclamația prin care cer să se dezlipească de țară. Și citez: “Declarăm din nou: autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc este garanția păcii, securității și prosperității, un cadru legal care garantează egalitatea deplină și efectivă pentru cetățenii ținutului Secuiesc. Voința și exigențele noastre nu s-au schimbat în ultimele două decenii. Am dovedit că, în ciuda obstrucției autorităților, am reușit să acționăm la nivel european în interesul ținutului secuiesc, deschizând un câmp de luptă pe plan internațional. Mai avem o sarcină în fața noastră: crearea și susținerea sistemului de auto-organizare a poporului secuiesc, a cărții de identitate secuiești. Fie ca această seară să fie un moment în care toți membrii comunității să-și conștientizeze această sarcină, ea să devină pentru toți o experiență personală, o sarcină pe care trebuie să o realizăm împreună în viitor”, se arată în documentul transmis și agenției ungare de presă MTI. Alo, domnilor care ne conduceți, ați auzit ce se cere!? Iar vicepremierul Kelemen Hunor a întețit și el flăcările, după ce participat la evenimentul de inaugurare a clădirilor care adăpostesc două licee din Târgu Mureș. Acestea au fost restaurate în urma unei investiții de peste 8 milioane de euro, costuri care au fost suportate de către Guvernul Ungariei. Și vreau să vă citez și din discursul acestuia în fața elevilor români de naționalitate maghiară: „Aceasta este o regiune în care există bifurcații de drumuri, unde trebuie să alegi întotdeauna încotro s-o iei. Aceasta este o regiune în care viața trebuie reluată de nenumărate ori, unde ceea ce am construit a fost distrus de nenumărate ori, iar de fiecare dată trebuie să fim capabili să reconstruim. Aceasta este o regiune a noilor începuturi și a construirii, iar istoria de mai bine de 450 de ani a acestei școli ne demonstrează, ne reflectă acest fapt. Cunoscând întâmplările, nici nu știm încă ce ne așteaptă.”, a spus Hunor. De ce am ținut să citez aceste declarații? Vreau ca fiecare dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să le analizați și să le înțelegeți, să le judecați la rece și fără pic de răutate. Nu avem nevoie de un conflict interetnic. Azi avem nevoie de stabilitate și unitate. Dar vă întreb și pe dumneavoastră, stimați decidenți, cum tolerați astfel de afirmații care incită la ură? Suntem în pericol iminent de a ne pierde țara, de a fi iar părtași ai unui conflict care să dea foc acestei regiuni de lume, deja greu încercată. Avem nevoie de așa ceva? Suntem generația care poate intra în istorie drept aceea care și-a pierdut țara! Și cum oare vom fi amintiți de ce cei ne urmează, dacă nu drept cei care și-au trădat națiunea!? Vă amintesc, dragi români, de orice naționalitate că fix azi, pe 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul a realizat prima unire. Acum 423 de ani, domnitorul muntean și-a făcut intrarea triumfătoare la Alba Iulia, pământ românesc aflat sub bocanc unguresc. Și tot pe 1 noiembrie, dar 1784, izbucnea răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan. Revolta a pus în discuție statutul de tolerați în Transilvania imperială al românilor și de aceea a avut caracter național. Vedem că și astăzi, alții vor ce nu-i al lor de drept, și toarnă benzină peste foc, doar ca să mistuie țara noastră! În folosul cui? Al Moscovei, evident! Principalul beneficiar din acest conflict nu poate fi decât Putin, care seamănă vânt și aduce furtună peste întreaga lume, dar mai ales în Europa. Aproape că nu există stat de pe continent care să nu traverseze criză politică și manifestații de stradă. Vedem ce se întâmplă la Chișinău și cum scânteile războiului sunt purtate de acest vânt, tot mai aproape de țara noastră. În ciuda propagandei oficiale, rușii încep să-ți piardă și ei răbdarea. 65% dintre ei vor pace, conform unui sondaj de ultimă oră. Dar pacea este tot mai departe de noi. De la amenințări până la escaladarea totală nu e decât un pas. Linia roșie se poate trece atât de ușor, iar dacă va fi depășită situația va scăpa total de sub control. În aceste vremuri în care violența a devenit noua normalitate, românii se tem mai tare de criza economică decât de un eventual război care să îi implice direct. Peste jumătate dintre conaționalii noștri susțin că le va fi foarte greu să achite facturile pentru utilități, la iarnă. Datele au fost scoase la iveală în urma unui studiu realizat de o companie de specialitate. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați sunt însă îngrijorați că nu vor reuși nici să își încălzească locuințele, iar scumpirile alimentelor și cele din domeniul energiei îi stresează din ce în ce mai mult. De de cealaltă parte, doar 13% dintre respondenți se declară îngrijorați de extinderea conflictului din Ucraina, 10% de nivelul corupției din țară, iar cei mai puțini, 5%, mai sunt îngrijorați de un nou val al pandemiei de Covid-19. Aceste probleme afectează întreg poporul român, repet- unul tolerant și cu dragoste față de etniile care locuiesc pe acest pământ. Să nu cădem în capcana liderilor extremiști care incită la rebeliune, stimați telespectatori! Pentru că avem aceleași griji pe care împărtășim cu toții, aceleași greutăți și neajunsuri. Iar cel mai mare dintre ele este acela că avem un stat slab, așa cum recunosc chiar cei care îl conduc. Dacă aveam un stat puternic, azi aveam o lege clară împotriva mafioților din energie, care ne fură fără să le pese de lacrimile și suferința noastră. A început oficial sezonul rece, iar ordonanța de urgență încă nu are o formă finală. Ba mai mult, coaliția de guvernare încă vine cu noi propuneri și promite ca legea să fie adoptată abia la finalul lunii, cu aplicare de la 1 ianuarie. Serios? Cât mai amânați măsurile care să ne salveze? De ce prelungiți barbar această agonie națioală? Suntem tâlhăriți nu doar de rechinii din energie, ci și de băncile care bagă tot mai adânc mâna în buzunarele celor cu credite. Astăzi, Consiliul Concurenței a demarat o anchetă de proporții și verifică cele mai mari instituții bancare din țara noatră, implicate direct în manipularea ROBOR. Mi-e teamă că această investigație nu va produce mari efecte, iar cei vinovați de sărăcirea cu bună știință a românilor, vor scăpa nepedepsiți. Trăim o perioadă întunecată, iubiți români! Dar, dacă nu privim de pe marginea prăpastiei în hăul care e tot mai aproape să ne cuprindă, nici nu ne pot crește aripi. Vedem că acum este momentul unei mari restări globale, în care tot mai mulți oameni încep să înțeleagă necesitatea unor schimbări profunde. Mulți dintre noi nu putem privi mai departe de ziua de azi, pentru că suntem împovărați tot mai tare de griji care se amplifică. Luminița de la capătul tunelului a devenit un miraj. Dacă altădată o vedeam pâlpâind firav, de prea multă vreme ea nici măcar nu se mai zărește. Lumea întreagă și-a pierdut busola, iar mulți dintre noi simțim că trebuie să ne întoarcem la coordonatele de unde am plecat în această călătorie. Sunt tot mai multe incidente care ne dovedesc faptul că omenirea trebuie să revină la principiile de conviețuire ce au apus de multă vreme, în negura unor vremuri în care societatea întreagă a naufragiat. Epoca marelui dezmăt și a petrecerilor a apus, acum e timpul să ne regăsim pe noi înșine, iar împreună drumul de la care ne-am abătut. Lupta pentru resurse devine din ce în ce mai aprigă, iar schimbările climatice sunt evidente. Guvernele lumii nu conștientizează acest pericol, iar acțiunile lor nu fac altceva decât să ne scufunde și mai mult în beznă și să destabilizeze total situația. E vremea să fim cumpătați și conștienți la ce se petrece în jurul nostru, dacă vrem să salvăm această lume în care trăim. E clipa decisivă în care fie ne lăsăm înghițiți de abis, fie ne ridicăm deasupra prăpastiei care se deschide în fața noastră. Putem fi fericiți, dragilor! Dar nu trebuie să ne clădim binele pe răul celor din jur. Asta trebuie să înțelegem acum, la ceasul în care nu mai e vreme de dormit! Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a opri degradarea accelerată a societății în care trăim. Acest peisaj cu nuanțe apocaliptice pe care îl trăim ne afectează pe toți, iar sănătatea este cel mai de preț bun. Atât pentru fiecare individ în parte, dar și la nivel de societate! Azi, când sănătatea publică din România este la pământ, aș vrea să vă vorbesc despre sistemul de sănătate privat. Despre Sanador mai exact, un spital clinic ce astăzi a inaugurat primul bloc operator complet digitlizat și prima sală hibridă mobilă din România. Aici avem prima secție digitalizată de terapie intensivă pentru chirurgia cardiovasculară, în care fiecare pat are autonomie completă și cameră video de supraveghere. Sunt onorată să văd ce se poate naște din pasiune pentru excelență, să văd antreprenori români determinați să investească totul pentru a salva cât mai multe vieți, în condiții de maxima siguranța și profesionalism. Am descoperit Sanador în urma cu mai mulți ani, la recomandarea medicului meu Iosif Niculescu! Domnul doctor Niculescu m-a ajutat sa aduc pe lume patru prunci prin cezariana și îi voi rămâne rescunoscatoare toata viața! Am suferit patru operații de cezariana în șase ani, iar ultimile doua nașteri au fost la Sanador. Doctorul Iosif Niculescu, întreaga echipa medicală, calitatea serviciilor oferite, condițiile de spitalizare și sentimentul de siguranță m-au cucerit. Îmi dau seama că nu este deloc ușor sa setezi standarde atât de înalte și să rămâi la înălțime. Aici este vorba de foarte multa muncă, determinare, iubire, empatie și iar muncă! Doamna doctor Doris Andronescu este omul care sfințeste locul și este responsabilă pentru toate reușitele acestui spital! Este lăudabil ceea ce a făcut în condiții dificile, cu multe piedici. Nu uitați că fostul ministru Vlad Voiculescu intermedia transplanturi salvatoare de vieți, la Viena, pe sume astronomice, de peste 500 de mii de euro. Aici se pot realiza cu sub 100 de mii de euro. Nu sunt singura care a constatat atacuri la elitele medicale, unii medici au fost arestați, altora li s-au făcut dosare penale, pentru că profesionalismul lor deranja. În privat, toate elitele pot face performanță pentru că au la dispoziție tehnici de ultima generație și pot să ne facă mândri chiar și pe plan internațional. De partea cealaltă, la stat, sub atenta supraveghere a „copetentului” ministru Rafila, dar și al celor care l-au precedat, echipamente cumpărate pe bani grei zac nefolosite. Nu avem nici măcar un spital regional, sau unul renovat macar în totalitate. Am trecut cu atâta ușurință peste Colectiv și peste pacienți care au ars de vii, în incendiile din pandemie. Nici azi nu avem un spital pentru marii arși. Multe instituții sanitare sunt în ruine mai ceva ca cele din Ucraina, țară peste care cad bombe. Despre infecțiile nosocomiale, ascunmse sub preș de Rafila, nici măcar nu vreau să mai discut. Majoritatea spitalelor de stat sunt găuri la bugetul național, locuri în care mori cu zile. Românii merită servicii de cea mai înaltă calitate, iar statul trebuie să le ofere șansa să se trateze și la privat, dacă în spitalele pentru care plătim bani grei nu există posibilitatea. Am încercat să o conving și să o aduc aici, în emisiune, în fața dumneavoastră pe doamna doctor Doris Andronescu, dar nu am avut succes! Am vrut sa vedeti câta bunătate, ambiție și putere de munca are aceasta femeie! Acest gen de antreprenori trebuie apreciați, încurajați sa investească in țara noastră, sprijiniți sa poată oferi serviciile medicale tuturor romanilor, acolo unde statul eșuează, și bineînțeles trebuie urmat ca exemplu. Iată că se poate face excelenta și in România! Spitalul și cadrele medicale, in cazurile de cumpăna, sunt a doua casa a doua familie! E minunat sa te simți în siguranța, iar acest sentiment ne ajuta la o recuperare rapida. Mi-aș dori să reușim să ținem antreprenori precum doctor Doris Andronescu în țară. Ei reinvestesc banii aici și trebuie să-i pe ajutăm medicii de elită să nu plece de aici. Ei sunt cei care fac performanță acasă și pot ajuta România să se facă bine. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!