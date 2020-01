În plină criză de medici specialiști, pe fondul migrației și pensionării, unele spitale publice reușesc să atragă medici străini. De exemplu, în noiembrie 2019, Spitalul Județean Giurgiu a recrutat primul său medic străin.

„În prezent, România se confruntă cu un deficit major de medici specialişti, deficit care se va adânci în următorii ani, numărul acestora posibil să atingă cifra de 12.000 de specialişti în următorii 15 ani, în contextul migrației personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit şi cu experienţă profesională”, recunoaște chiar Ministerul Sănătății în nota de fundamentare a Hotărârii pentru modificarea pct.VII subct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a angajat recent primul său medic cetățean străin.

Începând cu luna noiembrie a anului trecut, secţia de medicină internă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost completată cu un nou medic specialist. Medicul Dragomir Stanev este născut la Silistra, Bulgaria. Este absolvent al Facultăţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, promoţia 2011, iar rezidenţiatul l-a efectuat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghelea.

Mihaela Rață, directorul instituției spune că, în prezent, are deficit de medici la Pediatrie și la Medicina de Urgență, cu toate că a scos, în mod repetat, posturile la concurs.

„La Pediatrie am trei medici, dintre care doi sunt menținuți în activitate (după împlinirea vârstei standard de pensionare n. red), și am nevoie de șase. La Medicină de Urgență am cinci medici (dintre care unul e în concediu medical prelungit), dar am nevoie de 16”, a spus managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.