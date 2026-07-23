Culisele falimentării TAROM, mărturii șocante din interior: „Dezinformările domnului Miruță devin marcă înregistrată”

Publicat 23 iul. 2026, 22:23 Actualizat 23 iul. 2026, 22:27 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni la TAROM după schimbarea conducerii executive. Fostul director general Bogdan Costaș susține că a refuzat mandatul pe termen lung și lansează acuzații privind modul în care este administrată compania.

Distribuie articolul