Ana Maria Păcuraru: Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Ce a transmis despre războiul din Iran și viitorul lui JD Vance
Ana Maria Păcuraru
Donald Trump a vorbit pentru prima dată după pierderea controlului asupra ambelor camere ale Congresului de către republicani. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, a transmis în timp real declarațiile președintelui american și detalii despre tensiunile cu JD Vance.
Donald Trump a făcut primele declarații oficiale după rezultatul alegerilor din Statele Unite, în urma cărora republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului. Președintele american a vorbit despre războiul din Iran, relația cu noua majoritate democrată și posibilitatea declanșării unei proceduri de suspendare. Trump susține că nu este îngrijorat de un eventual impeachment și afirmă că, dacă ar fi fost chiar el pe buletinul de vot, republicanii ar fi câștigat. Mai multe detalii au fost transmise în direct de Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS și singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.
Donald Trump nu regretă decizia privind Iranul, în ciuda costului electoral
În relatarea sa, Ana Maria Păcuraru a explicat că primele informații au venit chiar în timpul intervenției, prin intermediul surselor din press pool-ul Casei Albe. Jurnalista a transmis că Donald Trump tocmai răspunsese întrebărilor presei, fiind prima sa apariție după înfrângerea electorală a republicanilor.
Avem informații de ultimă oră primite chiar acum de la sursele mele din press pool-ul Casei Albe. Ce urmează să vă spun se întâmplă chiar acum, în timp real. Primesc mesaje în timp ce vorbesc cu voi, chiar în acest moment. Donald Trump a răspuns în urmă cu câteva secunde întrebărilor jurnaliștilor de la Casa Albă, în prima sa apariție după ce republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului.
Prima întrebare a vizat declarația vicepreședintelui J.D. Vance, care a pus înfrângerea pe seama războiului cu Iranul. Trump nu și-a contrazis vicepreședintele, a recunoscut că războiul a scumpit benzina pe termen scurt și că probabil asta a costat și voturi, dar a fost destul de categoric: ”dacă ar fi s-o iau de la capăt, aș face-o din nou. Nu poți lăsa Iranul să aibă o armă nucleară și a mers mai departe”. Se spune că operațiunea continuă, că petrolul curge din nou prin strâmtoarea Ormuz și că, în opinia lui, alegătorii au sancționat prețul, nu războiul.
Mesajul este clar, Casa Albă nu schimbă direcția în politica externă, chiar cu un preț electoral. Iată că în aceste momente îmi scriu în continuare jurnaliștii acreditați de la Casa Albă.
a relatat Ana Maria Păcuraru
Trump nu își asumă înfrângerea republicanilor și spune că ar fi câștigat dacă ar fi candidat
Un alt subiect abordat de președintele american a fost rezultatul alegerilor și responsabilitatea pentru pierderea controlului asupra Congresului. Potrivit informațiilor transmise de jurnalista Realitatea PLUS, Trump consideră că prezența sa pe buletinele de vot ar fi schimbat rezultatul scrutinului.
Pe surse aflăm un al doilea semnal. Trump acum nu-și asumă înfrângerea, spune că dacă ar fi fost el pe buletinul de vot republicanii ar fi câștigat deja. Știm acest discurs al lui Donald Trump, însă acum el susține că mitingurile au fost pline, dar că entuziasmul acelor mulțimi nu a putut fi transferat candidaților
a spus Ana Maria Păcuraru
Ce le transmite Trump democraților care au preluat controlul Congresului
Ana Maria Păcuraru a relatat și despre mesajul transmis de Donald Trump noii majorități democrate. Președintele american spune că este dispus să colaboreze cu adversarii politici, însă a ținut să le reamintească faptul că dispune de dreptul de veto.
Al treilea privește noua majoritate. Trump spune că se va înțelege cu democrații atâta timp cât nu vor fi distructivi, dar le amintește că are dreptul de veto. Mai mult decât atât, susține că democrații l-au sunat deja și vor să discute. Așadar este un prim semnal că se întâmplă lucruri, se întâmplă negocieri. Se conturează o coabitare am putea spune, un președinte care nu renunță la agendă și un Congres care poate lansa anchete cu drept de citație
a transmis jurnalista Realitatea PLUS
Donald Trump respinge temerile privind un posibil impeachment
Unul dintre cele mai ferme răspunsuri ale președintelui american a vizat posibilitatea declanșării unei proceduri de impeachment. Trump a afirmat că nu este deloc îngrijorat de această perspectivă și a susținut că demersul s-ar întoarce împotriva democraților.
Și cel mai tranșant răspuns a venit pe tema impeachment-ului. Chiar în aceste momente Trump spune că nu este îngrijorat nici măcar puțin și că o asemenea mișcare ar distruge Partidul Democrat. „Impeachment pentru ce? Pentru că avem o țară de succes?”.
Aritmetica politică îi dă dreptate deocamdată. Camera poate declanșa procedura, dar o condamnare în Senat cere două treimi din voturi, o majoritate pe care democrații nu o au. Vă readuc aminte că în aceste momente primesc informații în continuare în timp real, le primesc de la jurnaliștii de la Casa Albă. Acum Donald Trump în continuare răspunde întrebărilor. Iată un citat pe care l-am primit acum pe surse: „Știam, știam că războiul va avea un impact, dar fie că a avut impact sau nu, Iranul nu poate avea o armă nucleară”. Acesta este mesajul transmis chiar în aceste momente, în timp real
a spus Ana Maria Păcuraru
Mesajul lui Trump despre JD Vance și alegerile prezidențiale din 2028
În timpul aceleiași discuții cu presa, Donald Trump a fost întrebat și despre JD Vance, în contextul declarațiilor vicepreședintelui privind impactul războiului din Iran asupra rezultatului electoral. Răspunsul președintelui a inclus atât o nouă apărare a deciziei de a ataca Iranul, cât și o referire la posibilitatea ca Vance să nu candideze la următoarele alegeri prezidențiale.
Am primit încă un citat din Donald Trump. Acesta spune și citez: „Poate că nimeni nu va candida, poate că el nu va candida, nu știu cine va candida, dar vă pot spune că în ceea ce privește acel război n-aș fi făcut nimic diferit. Le-am distrus complet armata, marina lor nu mai există, forțele lor aeriene nu mai există”. Întrebarea a fost despre J.D. Vance și alegerile prezidențiale din 2028. Vance a dat vina pe războiul cu Iranul pentru înfrângere, deci și-a luat distanță de o decizie făcută de Donald Trump
a transmis Ana Maria Păcuraru
Jurnalista Realitatea PLUS a explicat că întrebarea adresată președintelui a pornit de la interpretarea jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, care au văzut în declarațiile lui Vance o posibilă poziționare pentru cursa prezidențială din 2028. Trump a fost întrebat dacă vicepreședintele este succesorul său.
Jurnaliștii au citit asta ca pe o poziționare pentru cursa electorală 2028, cursa prezidențială și l-am întrebat pe Trump dacă Vance este succesorul lui. Așadar, răspunsul are două părți și trebuie să fim foarte atenți. Acesta a spus ”poate el nu va candida”. Aici se referă la Vance, Trump refuză să-l susțină, nu-l numește moștenitor și lasă deschisă chiar ideea că poate nu va candida.
A doua parte, este „n-aș fi făcut nimic diferit”, se referă la Iran, aici îi răspunde lui Vance. Dacă vicepreședintele spune că războiul i-a costat alegerile, Trump spune că decizia rămâne corectă. Armata lor, marina lor, aviația lor înseamnă Iranul. Așadar, pe scurt, Trump nu îl contrazice direct pe Vance, dar nici nu-l susține pentru cursa din 2028. Asta indică o tensiune destul de mare între ei.
a spus jurnalista Realitatea PLUS
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