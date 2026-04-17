Anchetă la Timișoara, după o postare online care incită la asasinarea președintelui Nicușor Dan
Polițiștii din Timiș au deschis o anchetă după ce o persoană a anunțat, pe o rețea de socializare, că strânge fonduri pentru a-l asasina pe președintele Nicușor Dan, afirmând că „fiecare leu contează”. Oamenii legii s-au autosesizat și caută să-l identifice pe autorul postării.
Postarea a stârnit reacții puternice în mediul online, iar situația a devenit și mai îngrijorătoare după ce, în secțiunea de comentarii, mai multe persoane și-au exprimat susținerea față de inițiativa autorului, scrie Pagina de Timiș.
Surse apropiate anchetei spun că polițiștii s-au autosesizat și a demarat verificări pentru identificarea persoanei care a publicat mesajul, precum și contextul în care a fost făcută postarea, pentru a stabili dacă există o amenințare reală.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă în prezent să dea de urma bărbatului pentru a fi tras la răspundere conform legii.
Citește și:
- 14:20 - Descoperire arheologică uriașă. Cum se trăia în România acum 6.000 de ani: fără lideri, fără elite, sistem social egalitar
- 14:09 - Risc hidrologic ridicat: cod galben pe râuri din șapte județe, potrivit INHGA
- 14:05 - Fost primar din Iași, condamnat definitiv la 19 ani de închisoare pentru viol, dat în urmărire națională
- 13:24 - Sorin Grindeanu, atac dur la Ilie Bolojan: „Nu putem gira sărăcirea românilor și prăbușirea economiei”
