Apel de mobilizare lansat de George Simion: „Este timpul să ne implicăm”. Mesaj transmis în Săptămâna Luminată

17 apr. 2026, 08:17
Articol scris de Daniel Onescu

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj public cu tentă mobilizatoare, în care îi îndeamnă pe susținători să se implice activ în perioada următoare pentru a aduce o schimbare în România.

Mesajul lui George Simion

„Hristos a Înviat! Așa cum v-am promis...în Săptămâna Luminată vin cu un apel la acțiune. 

Până acum nu era momentul de politică, însă toți cei care ne-au denigrat în ultimele 11 luni, imediat 12, cred că s-au lămurit. 

Am fost ținta unor minciuni și unor denigrări și tot ceea ce spuneau ei rău despre noi a făcut al lor, a făcut sistemul care vrea să îngenuncheze România. 

Noi n-avem voie să-i lăsăm să ne îngenuncheze. Nu ne îngenunchem în fața nimănui decât în fața lui Dumnezeu. 

Așa că vă îndemn ca votul nostru, a celor care nu s-au lăsat păcăliți, să fie un început, nu un sfârșit.

 Veniți duminica asta alături de noi, în județul vostru sau în țara unde sunteți. 

Completați mai jos formularul, lăsați-ne numărul de telefon și un coleg vă va suna și vă va chema să vă implicați. Este timpul!”, a transmis George Simion, liderul AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

