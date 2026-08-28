Avocatul fraților Tate, avertisment în instanța din Miami: Ce s-ar putea întâmpla dacă nu se întorc în România

Andrew și Tristan Tate au încercat să convingă o judecătoare federală din Miami să îi elibereze din arest, în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie.
În timpul audierilor, apărarea a invocat și situația juridică a celor doi în România, avocatul Joseph McBride susținând că o eventuală neprezentare în fața autorităților române le-ar putea avea consecințe foarte grave.
Frații Tate au depus mărturie
Andrew și Tristan Tate au fost audiați în fața instanței federale din Miami și au negat acuzațiile formulate împotriva lor. Cei doi au susținut că trebuie să fie eliberați pentru a putea colabora eficient cu avocații lor și pentru a-și pregăti apărarea.
Andrew Tate a afirmat că detenția în Statele Unite îi afectează capacitatea de a se apăra în dosarele pe care le are în România. Audierile s-au încheiat fără ca judecătoarea să ia imediat o decizie privind eliberarea lor, iar cei doi au fost escortați înapoi în închisoare.
Avocatul invocă dosarele din România
Joseph McBride a fost întrebat despre ce s-ar întâmpla dacă frații Tate nu s-ar întoarce în România. Avocatul a susținut că cei doi ar putea fi judecați în lipsă și a făcut afirmații extrem de dure despre o posibilă condamnare.
Apărarea încearcă astfel să demonstreze că frații Tate au motive să se prezinte în România și că nu ar avea interesul să fugă de autoritățile române.
Cei doi sunt în custodia autorităților americane după arestarea lor în Miami, în baza solicitării Marii Britanii. Autoritățile britanice au cerut extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații de infracțiuni sexuale și trafic de persoane.
Frații Tate contestă extrădarea și susțin că sunt nevinovați. În total, autoritățile britanice au formulat 59 de capete de acuzare împotriva celor doi, potrivit informațiilor prezentate în instanță.
Decizia privind eliberarea, încă așteptată
Judecătoarea federală Lauren Louis nu a decis imediat dacă Andrew și Tristan Tate pot fi eliberați pe cauțiune. Cei doi rămân astfel în custodia autorităților americane în timp ce continuă procedurile legate de extrădarea către Marea Britanie.
Apărarea susține că notorietatea fraților face puțin probabil un risc de fugă, în timp ce procurorii invocă tocmai posibilitatea ca aceștia să părăsească jurisdicția și să influențeze martorii.