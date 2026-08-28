Afacerea momentului în energie. Românii care cumpără ieftin ziua și vând de trei ori mai scump la vârf de consum

Stocarea energiei a devenit cel mai profitabil domeniu de afaceri pe fondul deficitului de producție din întreaga regiune. În această cursă, Bulgaria s-a detașat ca lider european, reușind să atragă investiții masive în infrastructura de stocare.
Investițiile în capacități de stocare a energiei s-au transformat într-o veritabilă mină de aur în România, pe fondul crizei de producție accentuate de oprirea temporară a centralei de la Cernavodă. Strategia din spatele acestui business profitabil este simplă: achiziționarea energiei la prețuri minime în timpul zilei și revânzarea acesteia în orele cu consum maxim.
Pentru a ilustra randamentul acestui model, datele de pe piața spot arată că energia tranzacționată la orele amiezii (ex. ora 11:00) ajunge la aproximativ 349 lei/MWh, în timp ce la ora 22:00, pe vârful de consum, același MWh depășește pragul de 1.200 lei/MWh. Acest decalaj le permite operatorilor de baterii să obțină venituri substanțiale prin încărcarea sistemelor la preț redus și descărcarea lor în rețea la tarife de vârf.
Harta stocării în România: Topul celor mai mari jucători
Potrivit datelor Transelectrica de la începutul lunii august, sistemul național număra 49 de proiecte funcționale de stocare, având o putere instalată cumulată de 989,4 MW și o capacitate de înmagazinare de aproximativ 2 GWh.
Piața locală este puternic concentrată: primele 10 proiecte ca mărime controlează aproape 80% din întreaga capacitate de stocare a țării.
NOVA Power & Gas (controlată de Teofil Mureșan): Este liderul incontestabil al pieței, deținând 5 proiecte cu o putere totală de 351 MW (din cei 1.000 MW existenți la nivel național). Compania operează și cel mai mare proiect funcțional din România, cel de la Florești, de 201 MW.
Aukera (Belgia): Ocupă locul al doilea pe piață, operând un sistem de stocare cu o putere de 151 MW.
Alți jucători majori: În topul marilor capacități figurează investiții realizate de grupuri din Turcia, suedezi de la Eurowind, precum și gigantul de stat Hidroelectrica, care deține o unitate de 36 MW și pregătește extinderi majore pe acest segment.
Bulgaria conduce detașat competiția regională
Deși investițiile din România sunt în plină expansiune, Bulgaria rămâne liderul european necontestat la capitolul investiții în stocare. Profitând de producția solară masivă din timpul zilei, companiile bulgare înmagazinează energie ieftină pe care o exportă ulterior către piața românească în orele de seară, exact când tarifele naționale atinge niveluri maxime.