Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”

Călin Georgescu lansează un apel public către români de a participa, sâmbătă, 14 martie 2026, la o amplă acțiune simbolică de reîmpădurire, cu ocazia Zilei Sădirii Arborelui. Inițiativa, intitulată „România plantează”, îi îndeamnă pe oameni să sădească un arbore sau un pom fructifer „din sămânță românească, în pământ românesc”, ca gest de iubire față de țară și credință.

Președintele interzis de Sistem îi invită pe toți românii la ora 12 să sădească împreună un arbore „pentru binele țării, pentru reîntregirea pădurii românești, pentru unitatea credinței și spre slava lui Dumnezeu”.

Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Să facem împreună un gest simplu, dar plin de putere: să sădim un arbore din sămânță românească”

Acesta a precizat că acțiunea nu va avea un loc centralizat, ci va fi desfășurată „cu mic, cu mare, în familie sau împreună cu prietenii, vă chem să faceți acest lucru cu inima plină de iubire pentru țara noastră, fiecare acolo unde poate: în satul vostru, în orașul vostru, la marginea localității sau acolo unde comunitatea are nevoie de viață și de verde”.

În spirit de pace și discreție, Georgescu a anunțat că locul unde va planta personal un puiet a fost schimbat, după ce intenția inițială de a organiza activitatea în livada unei mănăstiri a atras o atenție publică neașteptat de mare.

El a îndemnat românii să se organizeze din timp cu puieți, unelte și locuri de plantare, pentru ca acțiunea de sâmbătă să devină un simbol de unitate națională: „Să nu deranjăm pe nimeni și să lăsăm în urma noastră doar bine. Aceasta să fie deviza noastră pentru sâmbătă: să facem cât mai mult bine, într-o lucrare împreună. Unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu. Sâmbătă 14 martie 2026, la ora 12, să plantăm nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea noastră pentru acest pământ sfânt.”