Cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Vizibilitate sub 50 de metri și risc de polei

7 ian. 2026, 08:56
Articol scris de Realitatea de Giurgiu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile până la ora 9:00, pentru zone extinse din Transilvania, Moldova, Oltenia și Dobrogea, unde vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri și există risc de polei.

COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:30 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Cluj, Bistriţa-Năsăud.

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Constanța, Tulcea.

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi.

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce favorizează, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 5:40 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Botoşani, Vaslui.

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 5:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Alba, Braşov, Mureş, Harghita.

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

