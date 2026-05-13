Donald Trump la Beijing: Prima vizită americană în China după nouă ani

Sursă: Realitatea.net

Președintele american Donald Trump se află astăzi la Beijing pentru o vizită de stat de trei zile, în cadrul primei deplasări a unui lider american în China după aproape un deceniu. Întâlnirea cu președintele Xi Jinping domină agenda diplomatică globală și vine într-un moment în care relația dintre cele două mari puteri traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, marcată de războiul tarifar și rivalitatea tehnologică și militară.

Vizita survine pe fondul unor negocieri comerciale dificile între Washington și Beijing, administrația Trump impunând tarife record asupra mărfurilor chineze în primele luni ale anului. Diplomația directă la nivel înalt rămâne, în acest context, singurul canal capabil să deblocheze discuțiile și să prevină o escaladare suplimentară.

La București, Ambasada Chineză a organizat marți conferința „Meetings of Minds”, unde ambasadorul Chen Feng a transmis că Beijingul este dispus să colaboreze cu Washingtonul „în spiritul egalității, respectului reciproc și beneficiului mutual” — un limbaj diplomatic care reflectă, mai degrabă, presiunea pe care China o resimte în fața fermității americane decât o schimbare de paradigmă din partea Beijingului.

Ambasadorul a recunoscut explicit că relația sino-americană „are implicații majore asupra viitorului și destinului lumii” — o recunoaștere indirectă a centralității puterii americane în ordinea internațională actuală.

Pe plan economic, China a raportat o creștere de 5% în primul trimestru din 2026, însă contextul global rămâne fragil, iar dependența Beijingului de piețele occidentale continuă să reprezinte un factor de vulnerabilitate în negocierile cu administrația Trump.

În ceea ce privește România, schimburile comerciale bilaterale cu China au atins 3,49 miliarde de dolari în primul trimestru, în creștere cu 11,6%. Bucureștiul rămâne însă ferm ancorat în structurile euro-atlantice, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite constituie pilonul central al politicii externe românești.

Rezultatul întâlnirii Trump–Xi de la Beijing va stabili tonul relațiilor internaționale pentru lunile următoare și va avea reverberații directe asupra parteneriatelor economice și de securitate din întreaga regiune, inclusiv în Europa Centrală și de Est.