Când va fi repornit sistemul de cadastru după atacul hackerilor. Anunțul făcut de autorități

Publicat 5 aug. 2026, 18:01 Actualizat 5 aug. 2026, 18:03

Sistemul e-Terra, blocat în urma atacului cibernetic care a afectat activitatea de cadastru din România, a trecut printr-o nouă etapă de verificări tehnice. Reprezentanții Guvernului au transmis că aplicația nu va fi repusă în funcțiune până când toate testele de securitate și validările tehnice nu vor fi finalizate cu succes.

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