Escaladare militară: Statele Unite pregătesc desfășurarea de trupe în regiune, după tensiunile cu Iran

Statele Unite iau în calcul trimiterea a mii de militari în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Pentagonul ar pregăti desfășurarea unor unități din Divizia 82 Aeropurtată, una dintre cele mai rapide forțe de reacție ale armatei americane.

Militarii sunt staționați în prezent la Fort Bragg, în statul Carolina de Nord, însă nu au fost oferite detalii privind destinația exactă sau calendarul unei eventuale desfășurări.

Sursele citate precizează că, deocamdată, nu există o decizie privind trimiterea de trupe direct în Iran, însă mobilizarea ar avea rolul de a întări capacitatea de reacție a SUA pentru eventuale operațiuni viitoare.

Această posibilă desfășurare vine după ce, în ultimele zile, Washingtonul a trimis deja forțe suplimentare în regiune, inclusiv pușcași marini și marinari la bordul navei USS Boxer, alături de alte nave de război.

Mișcările au loc într-un moment sensibil, la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat amânarea temporară a unor lovituri planificate asupra unor obiective iraniene, invocând existența unor discuții „productive” între Washington și Teheran.

Contextul rămâne volatil, iar consolidarea prezenței militare americane în regiune este interpretată ca un semnal de pregătire pentru posibile evoluții rapide ale situației.