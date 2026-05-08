Schimb de focuri între SUA și Iran în Ormuz. Trump susține că atacurile iraniene au fost respinse

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au escaladat din nou după un schimb de focuri produs joi noapte în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Comandamentul Central al Armatei SUA a anunțat că forțele americane au interceptat mai multe atacuri pe care le-a catalogat drept „neprovocate” și au răspuns prin lovituri defensive asupra unor lansatoare de rachete și drone iraniene.

Potrivit armatei americane, trei distrugătoare ale SUA care urmau să traverseze strâmtoarea spre Golful Oman au fost vizate de atacuri iraniene. Oficialii de la Washington au precizat însă că navele nu au suferit avarii.

În același timp, Teheranul a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul și că au efectuat lovituri asupra unor obiective de pe teritoriul iranian.

Washingtonul a respins acuzațiile și a insistat că nu urmărește reluarea unui conflict de amploare în regiune.

Incidentul s-a produs într-un moment sensibil, în condițiile în care administrația americană aștepta răspunsul Iranului la o propunere de pace transmisă recent de SUA, care ar presupune oprirea luptelor fără rezolvarea imediată a disputelor legate de programul nuclear iranian.

Președintele Donald Trump a comentat confruntările într-o declarație făcută la Washington, unde a încercat să minimalizeze gravitatea incidentului. „S-au jucat cu noi astăzi. I-am spulberat”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Ulterior, liderul american a revenit cu un mesaj pe platforma Truth Social, unde a afirmat că forțele iraniene au suferit pierderi importante.

Potrivit acestuia, mai multe ambarcațiuni rapide ar fi fost distruse complet, iar rachetele și dronele lansate spre navele americane au fost interceptate fără probleme.

„Aceste bărci s-au dus rapid la fundul mării. Rachetele trase asupra distrugătoarelor noastre au fost interceptate cu ușurință, la fel și dronele”, a transmis Trump.

Președintele american a avut și un nou atac verbal la adresa regimului de la Teheran, afirmând că Iranul „nu este o țară normală” și că este condus de „lunatici”.