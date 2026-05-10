Gest șocant: un bărbat a distrus cu sapa cunoscuta frească „Moartea care râde”, aflată pe zidul unei biserici‑monument istoric din Argeș
Pictura murală distrusă
Act de vandalism extrem la o biserică monument istoric din Argeș, cunoscută pentru celebra frescă a „Morții râzând”. Un bărbat a distrus pictura exterioară cu o sapă, în plină zi, sfidând inclusiv legenda blestemului care i‑ar fi lovit în trecut pe cei care au încercat să acopere imaginea. Bărbatul a fost identificat și reținut.
Potrivit martorilor, după ce a lovit pictura aflată pe peretele extern al Bisericii „Sfântul Nicolae”, din satul argeșean Ciocănăi, bărbatul ar fi spus: „De acum e biserica viilor, nu a morților care râd”, scrie Ziarul Argeșul.
Polițiștii l‑au depistat rapid în Pitești. „Cele sesizate se confirmă… persoana bănuită a fost identificată și condusă la sediul poliției pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Argeș.
Directorul Direcției Județene pentru Cultură Argeș confirmă că fresca — datând din 1863 și unică în România — a fost grav afectată, iar specialiștii caută acum o soluție pentru restaurarea ei.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:45 - Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „10 mai – Ziua României Moderne și a părinților fondatori”
- 15:38 - Debitul Dunării la intrarea în România este de peste două ori mai mic decât media lunii mai
- 15:32 - Anca Alexandrescu: „Ilie Bolojan își face o campanie de tip Ceaușescu”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News