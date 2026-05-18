Hantavirus la un tânăr de 25 de ani, din Arad: cum explică autoritățile locale situația

Un tânăr de 25 de ani din Sântana, județul Arad, a fost testat pozitiv la hantavirus la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Arad, după ce a fost externat recent dintr-un spital de psihiatrie și a locuit singur în condiții precare.

Primarul orașului Sântana, Daniel Tomuța, a declarat pentru Agerpres că bărbatul în vârstă de 25 de ani fusese externat de la Spitalul de Psihiatrie Ștei pe 6 mai, revenind apoi în localitatea de domiciliu. Acesta locuia singur într-o casă a familiei, în condiții precare, iar familia sa se confruntă cu dificultăți materiale.

Edilul a precizat că tânărul provine dintr-o familie nevoiașă și că, după externare, a trăit izolat, ceea ce ar fi putut favoriza contactul cu excremente de rozătoare.

Posibila expunere la hantavirus

Potrivit primarului, simptomele care l-au readus pe tânăr la spital au fost similare unei gripe. El a subliniat că, din informațiile disponibile, familia nu prezintă simptome și că nu există motive de panică în comunitate.

Tomuța a explicat că este vorba, cel mai probabil, despre o îmbolnăvire cauzată de contactul cu șoareci, nu de un virus transmis de la om la om, motiv pentru care nu au fost impuse măsuri speciale în oraș.

Bărbatul are două surori în Sântana, în timp ce mama lor se află la muncă în Germania. Această situație a contribuit la faptul că tânărul a locuit singur după externarea din spital.

Evoluția stării de sănătate a tânărului

Reprezentanții SCJU Arad au transmis că starea pacientului este una bună, stabilă. El va rămâne însă sub observație până la stabilirea unui diagnostic final, pe baza analizelor suplimentare efectuate la București.

Surse medicale au indicat anterior, potrivit sursei menționate, că testul PCR efectuat la Arad a ieșit pozitiv pentru hantavirus, urmând să fie identificată tulpina exactă a virusului.

Ce spune Institutului Național de Sănătate Publică

INSP a confirmat că este vorba despre un caz suspect de hantaviroză, aflat în curs de investigație epidemiologică. Instituția a precizat că pacientul a fost internat într-o unitate de psihiatrie din iulie 2023 și nu are contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte.

Probele biologice au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru confirmarea diagnosticului. Până la obținerea rezultatelor, cazul rămâne încadrat ca suspiciune.