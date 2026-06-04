Incendiu puternic în județul Giurgiu. O locuință a ars aproape complet

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o gospodărie din localitatea Grădinari, județul Giurgiu.

Flăcările au cuprins una dintre cele două case aflate în curte, iar locuința afectată a ars generalizat. Proprietarii se aflau în cealaltă casă în momentul în care au observat incendiul, însă focul era deja într-un stadiu avansat, fiind descoperit târziu, din cauza orei înaintate.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o cisternă și o ambulanță SMURD. Casa, construită în mare parte din lemn, era cuprinsă în totalitate de flăcări la sosirea echipajelor, potrivit cugetliber.ro .

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, împiedicând extinderea acestuia la cea de-a doua locuință din gospodărie. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt importante. Primele cercetări arată că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric.