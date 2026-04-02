Interviu eveniment la Realitatea Plus. Emisarul SUA pentru Iran și Venezuela, analiză de ultimă oră despre criza globală, alături de Ana Maria Păcuraru

Interviu exploziv cu emisarul SUA în Iran și Venezuela, realizat de Ana Maria Păcuraru. În premieră la Realitatea PLUS, legenda diplomației americane susține că Donald Trump nu va scoate SUA din NATO.

Mai mult decât atât, emisarul SUA a declarat că România trebuie să aibă parte de alegeri libere, fără niciun fel de intervenții externe, în contextul anulării celor prezidențiale din 2024.

Într-un moment de maximă tensiune globală, marcat de închiderea Strâmtorii Ormuz și de un Orient Mijlociu aflat în pragul unui conflict total, Ana Maria Păcuraru aduce în fața publicului român una dintre cele mai influente voci ale diplomației americane: Elliott Abrams. Interviul, difuzat la ora 20:00 pe Realitatea Plus, promite să ofere răspunsuri cruciale despre vulnerabilitatea României în fața noii ordini mondiale.

Criza de la Ormuz și factura plătită de români

Lumea se confruntă cu un blocaj militar, economic și politic fără precedent. Închiderea Strâmtorii Ormuz a declanșat un efect de domino care lovește direct în buzunarele cetățenilor europeni. România, deși dispune de resurse proprii, nu este imună: prețul petrolului din Golf dictează cotațiile la pompă, iar dependența energetică a continentului transformă această criză într-o problemă de securitate națională. Elliott Abrams analizează cum „liderul suprem” de la Teheran și axa de interese din jurul său au reușit să pună presiune pe întreaga economie globală.

Mihail Kogălniceanu: Scut sau țintă în noul context NATO?

O întrebare centrală a interviului vizează importanța strategică a bazei de la Mihail Kogălniceanu. În contextul în care Statele Unite sunt angajate simultan în teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu și pe Flancul Estic al NATO, România se află într-o poziție delicată.

Suntem mai vulnerabili acum decât în urmă cu un an? Mai rămâne România o prioritate pentru Pentagon în condițiile în care resursele americane sunt întinse la maximum pe două fronturi? Abrams abordează frontal temerile legate de o posibilă retragere a Americii din regiune, un scenariu vehiculat intens în contextul politicii externe a administrației Donald Trump.

Democrația sub semnul întrebării: „Cazul București” văzut din Occident

Dincolo de amenințările externe, România se confruntă cu o criză internă profundă. Anularea alegerilor și derapajele democratice de la București au ridicat semne de întrebare majore la Washington și în capitalele europene. Ana Maria Păcuraru a întrebat direct: cum privește Occidentul ce se întâmplă în politica dâmbovițeană?

Elliott Abrams oferă o perspectivă tranșantă asupra modului în care fragilitatea instituțională a României ne afectează credibilitatea ca aliat strategic. Într-o perioadă în care unitatea NATO este esențială, „criza democratică” de la București ar putea fi veriga slabă pe care adversarii alianței caută să o speculeze.

„Suntem o prioritate sau o monedă de schimb?” – Răspunsurile la cele mai arzătoare întrebări ale momentului, într-un dialog de excepție realizat de Ana Maria Păcuraru cu diplomatul american Elliott Abrams.