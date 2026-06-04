Legea SAFE trece de CCR: sesizarea a fost respinsă - SURSE

Sursă: realitatea.net

Curtea Constituțională a României a respins, joi, sesizarea referitoare la Legea de aprobare a modificărilor aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului privind instituirea Instrumentului ''Acțiunea pentru securitatea Europei'' (SAFE), susțin surse citate de Realitatea PLUS.

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Sesizarea a fost formulată de mai mulți parlamentari din grupuri politice reprezentate în Camera Deputaților, precum și de deputați neafiliați, care contestă constituționalitatea actului normativ adoptat de Parlament.

Legea a fost aprobată de Senat pe 26 mai, cu o serie de amendamente la OUG nr. 21/2026, care modifică și completează OUG nr. 62/2025 privind aplicarea în România a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului Uniunii Europene. Regulamentul instituie Instrumentul SAFE, destinat consolidării industriei europene de apărare și creșterii capacităților de securitate ale statelor membre.

Amendamentele au fost propuse de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a argumentat că actualul cadru legislativ limitează capacitatea Guvernului de a adopta și implementa măsurile necesare într-un termen eficient.

Modificările prevăd, printre altele, stabilirea modului de repartizare a fondurilor alocate României către instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. De asemenea, acestea permit instituțiilor beneficiare să încheie angajamente în cadrul programului SAFE în termen de 30 de zile de la semnarea acordului de împrumut, și nu de la data aprobării acestuia, așa cum prevedea forma anterioară a actului normativ.

Proiectul de lege a fost adoptat în Senat cu 69 de voturi favorabile, trei voturi împotrivă și 31 de abțineri.

Decizia Curții Constituționale va stabili dacă prevederile contestate respectă dispozițiile Constituției și dacă legea poate fi promulgată în forma actuală.