Orașul din România unde trotinetele închiriate se opresc dacă intră în anumite zone

Utilizatorii trotinetelor electrice de închiriat vor avea de respectat un nou set de reguli, după ce autoritățile locale au decis introducerea unor restricții automate direct din aplicație. Măsurile vizează în special zonele aglomerate și spațiile în care riscul de accidente este considerat ridicat.

Primăria Cluj-Napoca a stabilit, împreună cu firmele care operează servicii de închiriere, un regulament nou care schimbă semnificativ modul în care aceste vehicule vor putea fi folosite în oraș.

Trotinetele se vor opri automat în parcuri și zone aglomerate

Una dintre cele mai importante schimbări este interzicerea circulației trotinetelor electrice de închiriat în parcuri și în alte spații publice intens circulate.

Potrivit noilor reguli, dacă utilizatorul intră cu trotineta într-o zonă clar delimitată de autorități, sistemul din aplicație va reduce automat viteza până la oprirea completă.

„Gata, nu o să mai poți merge oricum cu trotinetele de închiriat! Intri cu totineta în parc sau în zonele clar delimitate, din aplicație viteza este automat redusă la zero. Practic, nu mai poți continua deplasarea”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea, printr-un clip postat pe Facebook.

Sistemul va funcționa prin geofencing, ceea ce înseamnă că trotineta va recunoaște perimetrul în care se află și își va limita automat funcționarea în funcție de zona stabilită de autorități.

Scopul principal al acestei măsuri este protejarea pietonilor, în special a copiilor și a persoanelor vulnerabile.

Viteză limitată în funcție de zonă și oră

Noile reguli nu se opresc aici. Autoritățile au decis și introducerea unor limite automate de viteză, care vor varia în funcție de locul în care se deplasează utilizatorul și de intervalul orar.

În apropierea unităților de învățământ, trotinetele vor putea circula cu cel mult 10 km/h.

Pe timpul nopții, indiferent de zonă, viteza maximă permisă va fi de 20 km/h.

Aceste limitări vor fi impuse automat prin aplicație, fără ca utilizatorii să poată interveni pentru a le modifica sau evita. Practic, viteza de rulare va fi stabilită în mod automat în funcție de locația exactă și de ora la care este utilizată trotineta.

Verificări suplimentare în aplicații

Pe lângă restricțiile de circulație și limitările de viteză, autoritățile locale au anunțat și introducerea unor verificări suplimentare în aplicațiile de închiriere.

Acestea pot include confirmarea identității utilizatorului, precum și reguli mai stricte privind modul de folosire a trotinetelor.

Măsurile sunt considerate necesare pentru reducerea numărului de accidente, în special în zonele cu trafic pietonal intens. Operatorii care oferă astfel de servicii au termen până la finalul lunii iunie pentru implementarea noilor sisteme de control.

În paralel, autoritățile locale vor începe și o campanie de informare adresată cetățenilor, inclusiv în școli, pentru ca noile reguli să fie cunoscute și respectate.