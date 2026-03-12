Percheziții în patru județe într-un dosar de contrabandă cu țigări: trei bărbați au fost reținuți, peste 520.000 de țigarete confiscate
Trei bărbați au fost reținuți de polițiști în urma unei ample operațiuni desfășurate de oamenii legii într-un dosar care vizează comercializarea ilegală de țigarete. În cadrul perchezițiilor efectuate în mai multe județe, anchetatorii au descoperit peste 520.000 de țigarete fără timbre fiscale sau cu marcaje necorespunzătoare, dar și alte bunuri suspecte.
Acțiunea a avut loc ieri, când polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară.
Percheziții în patru județe și în Capitală
Descinderile au avut loc în județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman, precum și în municipiul București, atât la locuințele unor persoane fizice, cât și la sediile unor firme. Operațiunea a avut ca scop strângerea de probe privind activitatea infracțională, identificarea documentelor relevante pentru anchetă și recuperarea prejudiciului.
Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează infracțiunea de deținere sau comercializare de produse accizabile supuse marcării fără a avea timbre fiscale sau cu marcaje false ori necorespunzătoare, peste limita legală de 10.000 de țigarete.
Rețea suspectată că aducea țigări de contrabandă din mai multe țări
Din datele strânse până în prezent de polițiști reiese că, începând din octombrie 2025, mai multe persoane din județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman și din București ar fi fost implicate într-o rețea de aprovizionare cu țigarete provenite din contrabandă.
Produsele ar fi fost aduse din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, apoi transportate și distribuite în România pentru a fi comercializate ilegal.
7 persoane audiate, capturi importante la percheziții
După efectuarea descinderilor, șapte persoane au fost duse la sediul IPJ Giurgiu pentru audieri.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri considerate probe în dosar, printre care:
peste 520.000 de țigarete fără timbre fiscale sau cu marcaje necorespunzătoare
228.750 de lei
20 de parfumuri purtând mărci identice sau similare unor branduri înregistrate
aproximativ 400 de articole pirotehnice din categoriile F2, F3 și P1
mai multe telefoane mobile
Totodată, anchetatorii au indisponibilizat trei autovehicule, suspectate că ar fi fost utilizate pentru transportul produselor provenite din contrabandă.
Trei suspecți reținuți
Pe baza probelor adunate în timpul anchetei, trei bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 59 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore.
Aceștia urmează să fie prezentați procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, care vor decide ce măsuri preventive vor fi luate în continuare.
Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz.
