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Actualitate· 1 min citire
Peștele periculos care bagă în sperieți turiștii din Grecia: poate provoca răni grave - VIDEO
Invazie de pești periculoși în Grecia
Publicat22 iun. 2026, 08:01
Sursărealitatea.net
Pericol pentru românii care urmează să plece pe litoralul grecesc. Autoritățile elene sunt în alertă, din cauza unei specii periculoase de pești care pot ataca turiștii în mare.
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