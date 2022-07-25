Petre Daea: „Nu mai avem apă pentru a iriga în Teleorman, Olt și Dolj”

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anunțat, duminică noapte, într-o postare pe Facebook
Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anunțat, duminică noapte, într-o postare pe Facebook, că nu mai există apă pentru a iriga terenurile din județele Teleorman, Olt și Dolj.
„Din nefericire, în Teleorman, Olt și Dolj nu mai avem apă pentru a iriga!
Din cauza faptului că nivelul Dunării a scăzut, la stațiile de pompare din amenajările Giurgiu – Răsmirești, SPA Pietrișu, amenajarea Viișoara, SPA Roptoare, SPA Gârla Iancului, amenajarea Olt – Călmățui, SPA Dunărea, amenajarea Terasa Corabia, SPA Celei, stația Vâlcovia, amenajarea Sadova – Corabia, SPA L1, amenajarea Nedeea – Măceșu, SPA1 Nedeea, amenajarea Calafat – Băilești, SPA Basarabi, amenajarea Cetate – Galicea Mare, SPA 1, nu mai există nivel de exploatare.
Apele s-au îndepărtat de țărm, cu toate măsurile luate pentru a draga canalele de aducțiune, nu mai avem apă la prize.
La Zimnicea o parte din vadul Dunării s-a transformat în plajă.
În perimetrele în care s-a irigat, starea de vegetație este bună, culturile nu sunt afectate.
Acum toată atenția se îndreaptă spre lucrările de investiții, urmărindu-se graficele de execuție, impunându-se un ritm accelerat al lucrărilor, în așa fel încât să ne realizăm programul de investiții pentru reabilitarea sistemului de irigații din România.Împreună cu directorul general al ANIF, cu specialiștii din teritoriu, am convenit la fața locului să prioritizăm lucrările.
Întreruperea pompării apei în sistem o transformam într-o bună oportunitate de executare a lucrărilor în stațiile de pompare și de impermeabilizare a canalelor de aducțiune și distribuție.
Ministerul Agriculturii asigură finanțarea tuturor lucrărilor prevăzute în Programul Național de Reabilitare a Sistemului de Irigații în perioada 2022-2027, aprobat de Parlamentul României.
Programul de Reabilitare a Sistemului de Irigații in România este obiectiv prioritar pentru Ministerul Agriculturii!
Îi asigur pe fermieri că lucrările de investiții din infrastructura principală se vor realiza la timp.
Bani avem, să nu mai irosim timpul!”, a scris Petre Daea în postarea de pe Facebook.
Sursa: Realitatea de Giurgiu