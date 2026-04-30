Salvamontiștii, mobilizare amplă în minivacanța de 1 Mai: peste 600 de oameni în teren

Sursă: realitatea.net

Recomandări pentru turiștii care merg la munte!

Peste 600 de salvamontiști vor asigura permanența și intervențiile în zonele montane aglomerate în minivacanța de 1 Mai, potrivit Salvamont România.

Astfel, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Salvamont România, în această perioadă, peste 600 de salvamontiști vor asigura permanența în bazele Salvamont și în zonele cu aflux turistic ridicat, vor desfășura acțiuni de patrulare preventivă pe traseele montane și vor fi pregătiți să intervină operativ în cazul producerii unor situații de urgență.

Recomandări pentru turiști

"Înainte de plecarea pe traseu, consultați prognoza meteorologică și asigurați-vă că există condiții favorabile pentru drumeție. În această perioadă de tranziție între iarnă și vară, vremea se poate schimba rapid, iar pregătirea corespunzătoare este esențială. Purtați încălțăminte și îmbrăcăminte specifice activităților montane în această perioadă în care avem strat foarte mare de zăpadă la altitudine sau acumulată pe văi. Este recomandată îmbrăcămintea în straturi, pentru adaptarea la variațiile de temperatură. Nu uitați sursele de iluminare și bateriile sau acumulatorii de rezervă pentru telefon și lanternă. Alegeți trasee adaptate nivelului dumneavoastră de experiență și informați-vă în prealabil despre durata, gradul de dificultate și particularitățile acestora. Echipamentul minim recomandat trebuie să includă: trusă de prim ajutor, hartă, busolă, apă, alimente energizante, lanternă și fluier de urgență. Anunțați structurile Salvamont sau o persoană apropiată cu privire la traseul pe care îl urmați și la ora estimată de întoarcere", se arată în postarea Salvamont România.

Totodată, salvamontiștii le transmit turiștilor să se informeze despre fauna și flora zonei, să respecte natura și să acorde atenție hidratării și alimentației.

"Cunoașterea speciilor de animale și plante întâlnite pe traseu vă poate ajuta să evitați situațiile periculoase și să vă deplasați în siguranță. Păstrați curățenia pe trasee, nu abandonați deșeuri și evitați deteriorarea mediului natural. Folosiți hărți, aplicații și dispozitive de navigație dedicate pentru a evita rătăcirea, mai ales în zonele slab semnalizate sau necunoscute. Asigurați-vă că aveți suficiente lichide și alimente pentru susținerea efortului fizic pe întreaga durată a traseului. Condițiile meteo, starea traseului sau nivelul propriu de energie pot impune modificarea planurilor. Siguranța trebuie să rămână întotdeauna prioritatea principală', au transmis salvamontiștii.

Salvamont România recomandă tuturor turiștilor responsabilitate, prudență și respectarea regulilor montane pentru a se bucura în siguranță de această perioadă petrecută în natură.