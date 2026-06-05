Tragedie în Sahara: zeci de persoane au murit după ce au rămas blocate în deșert fără apă și hrană

Sursă: realitatea.net

O dramă de proporții s-a petrecut în Deșertul Sahara, unde zeci de oameni și-au pierdut viața după ce au rămas izolați zile întregi într-una dintre cele mai neprietenoase zone ale lumii. Incidentul scoate din nou în evidență riscurile uriașe asociate traversării rutelor din nordul Africii, unde orice defecțiune tehnică poate avea consecințe fatale.

Vehicul defectat într-o regiune izolată

Tragedia s-a produs într-o zonă de graniță între Niger, Algeria și Mali, o regiune vastă și dificil de accesat. Un grup de persoane care se întorcea în Niger după participarea la o sărbătoare religioasă în Mali a rămas blocat în deșert după ce camionul cu care călătorea s-a defectat și s-a abătut de la traseul stabilit, conform Adevarul.

Fără mijloace de comunicare și fără acces la resurse esențiale, pasagerii s-au confruntat rapid cu o situație critică.

Deshidratarea a făcut numeroase victime

În condițiile temperaturilor extreme și ale lipsei totale de infrastructură, supraviețuirea în Sahara devine extrem de dificilă. Potrivit informațiilor disponibile, oamenii au rămas blocați mai multe zile fără apă și alimente.

Încercările de a repara vehiculul nu au avut succes, iar pe măsură ce timpul trecea, deshidratarea severă și epuizarea au provocat pierderi de vieți omenești.

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Zeci de persoane găsite fără viață

Echipele de intervenție sosite în zonă au descoperit o scenă dramatică. În jurul camionului imobilizat au fost găsite zeci de persoane decedate.

Autoritățile au recuperat 49 de victime, care au fost ulterior înhumate în condițiile dificile impuse de mediul deșertic. Există însă temeri că bilanțul real ar putea fi mai mare, întrucât în vehicul s-ar fi aflat aproximativ 100 de persoane.

Doi supraviețuitori au dat alarma

În mijlocul tragediei, doi pasageri au reușit să supraviețuiască. Aceștia au parcurs pe jos zeci de kilometri prin deșert până au găsit o sursă de apă și au ajuns în localitatea Assamaka.

Cei doi au alertat autoritățile, iar informațiile oferite de ei au permis declanșarea operațiunilor de căutare și salvare.

O altă tragedie evitată în ultimul moment

În timpul intervenției, salvatorii au descoperit un al doilea camion imobilizat în deșert, la aproximativ 60 de kilometri distanță de primul.

În vehicul se aflau peste 60 de persoane care rămăseseră blocate timp de trei zile din cauza unei defecțiuni tehnice. De această dată, echipele de intervenție au ajuns la timp, iar pasagerii au fost evacuați înainte ca situația să devină critică.

Sahara, un traseu mortal pentru mii de oameni

Deșertul Sahara este considerat una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. În fiecare an, mii de persoane traversează această regiune în încercarea de a ajunge în Africa de Nord și, ulterior, în Europa.

Printre principalele pericole se numără temperaturile extreme, lipsa apei și a hranei, distanțele uriașe fără puncte de sprijin și defecțiunile frecvente ale vehiculelor folosite pentru transport.

Organizațiile umanitare avertizează că astfel de tragedii se repetă constant în regiune, multe dintre ele rămânând chiar nedocumentate din cauza dificultăților de acces și a vastității deșertului.