Carburanții continuă să se scumpească. Cât costă benzina și motorina astăzi

Publicat 12 aug. 2026, 10:29 Sursă Realitatea.Net

Benzina și motorina s-au scumpit miercuri în toate marile lanțuri de distribuție din România, după ce OMV Petrom majorase prețurile cu o zi înainte. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la motorină, unde prețul a urcat cu până la 20 de bani pe litru

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