Salariul mediu net a înregistrat noi scăderi în Sănătate și Educație. Salariul real, scădere cu 8,3% în iunie 2026. Care este cel mai bine plătit domeniu

Publicat 12 aug. 2026, 10:24 Actualizat 12 aug. 2026, 10:25 Sursă Realitatea.net

Salariile medii nete au crescut nominal cu 3,5% în iunie 2026, față de aceeași lună a anului trecut, însă puterea de cumpărare a angajaților s-a redus puternic. Pe fondul unei inflații anuale de 10,4%, câștigul salarial real a scăzut cu 8,3%%, potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre salariusanatateeducatieitscadere