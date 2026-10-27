Circulație restricționată pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse până spre sfârșitul lunii

Publicat 27 oct. 2026, 10:04 Sursă adevarul

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este restricționată temporar între 26 și 29 octombrie, în urma unor lucrări efectuate pe partea bulgară. Șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri.

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