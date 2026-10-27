Circulație restricționată pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse până spre sfârșitul lunii

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este restricționată temporar între 26 și 29 octombrie, în urma unor lucrări efectuate pe partea bulgară. Șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri.
În perioada 26-29 octombrie, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va desfășura cu restricții, potrivit unui comunicat de presă emis luni de Inspectoratul Teritorial de Poliție (ITPF) Giurgiu și citat de Agerpres.
Limitările sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montarea rosturilor de dilatație pe partea bulgară a podului. Restricțiile se aplică în fiecare zi din intervalul menționat, între orele 9:00 și 17:00.
Traficul se desfășoară alternativ
Pe durata lucrărilor, banda de circulație din stânga este închisă. Circulația în ambele sensuri se va realiza alternativ, pe banda din dreapta, fiind dirijată la intervale de aproximativ 20 de minute.
Acestea sunt al doilea set de restricții anunțate pentru luna curentă. Poliția de Frontieră a precizat anterior, printr-un comunicat emis pe 14 octombrie, că lucrările urmau să se desfășoare în două intervale: 19-22 octombrie și 26-29 octombrie.
Recomandări pentru șoferi
Autoritățile recomandă participanților la trafic să își planifice din timp deplasările, să ia în calcul posibilele întârzieri generate de dirijarea alternativă a mașinilor și să respecte indicațiile personalului aflat la fața locului.