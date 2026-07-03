Economie· 1 min citire

Motorina, mai scumpă în România decât în Germania

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 3 iul. 2026, 12:49

Motorina din Germania, mai ieftină decât cea din România, deși salariile noastre sunt mult mai mici. În timp ce prețul unui litru de motorină era de aproximativ 9,60 lei în România, în Germania costa doar 8,75 lei.

Creșterea prețurilor la pompă din România este pusă pe seama expirării, de la 1 iulie, a măsurilor de plafonare și reducerii accizei, care nu au fost prelungite.

Paradox la pompă. România depășește Germania la preț

În același timp, pe piața internațională, prețul petrolului a scăzut, însă acest lucru nu s-a reflectat și la pompă în România.

Pentru firme și șoferi, scumpirea înseamnă costuri mai mari și o presiune suplimentară asupra bugetelor.

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