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Economie· 1 min citire
650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro
Ghiseul.ro
Publicat17 aug. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net
Primăriile care nu vor fi prezente în acest sistem riscă sistarea alimentării bugetelor locale. 24 de primării din județul Neamț, de exemplu, au fost atenționate în acest sens.
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