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Economie· 1 min citire
Proteste de amploare în Capitală. Angajații din domenii-cheie ies în stradă
Publicat6 iul. 2026, 08:42
Actualizat6 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea
Se anunță proteste uriașe în Capitală. Angajații din domenii cheie vor ieși în stradă în plină criză politică, în fața Guvernului. Asta pentru că nici până acum nu le-au fost ascultate doleanțele din partea guvernului Ilie Bolojan. Pensiile nu au fost indexate, salariile au fost înghețate, iar legea salarizării a creat tot mai multe revolte în rândul angajaților.
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