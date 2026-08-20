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Economie· 1 min citire
România conduce detașat în topul scumpirilor din UE
Publicat20 aug. 2026, 20:05
Actualizat20 aug. 2026, 20:07
SursăRealitatea PLUS
România conduce detașat în clasamentul scumpirilor din Uniunea Europeană. De exemplu, prețurile au fost în iulie cu peste 8% mai mari față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce inflația la nivelul UE a ajuns la 3%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la alimente, urmate de servicii.
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