Sindicatele cer întâlniri cu Guvernul pentru salariul minim în 2027

Publicat 29 oct. 2026, 14:12 Sursă g4media

Blocul Național Sindical a transmis că cinci organizații reprezentative au cerut întâlniri de lucru cu conducerea Guvernului și cu PSD, având pe agendă consultarea publică a programului de guvernare și stabilirea salariului minim brut pentru anul 2027.

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