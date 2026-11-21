Tensiunile din interiorul PNL continuă, iar Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan, pune sub semnul întrebării modelul de administrație promovat de actualul lider liberal. Într-un mesaj public care a revenit în atenție pe fondul luptei pentru conducerea partidului, Tișe critică atenția acordată realizărilor din Bihor și susține că dezvoltarea județului Cluj este ignorată. Liberalul insistă că un lider trebuie judecat după investițiile și proiectele realizate, nu doar după reducerile de cheltuieli.
Alin Tișe, care și-a anunțat candidatura la președinția PNL, consideră că performanțele administrative trebuie evaluate după aceleași criterii, indiferent de persoana care conduce o instituție. Acesta invocă investițiile realizate în Cluj și rezultatele economice ale județului, într-o critică la adresa politicilor de austeritate asociate lui Ilie Bolojan.
Alin Tișe: „Dacă lăudăm realizările din Bihor, de ce ignorăm Clujul?”
Președintele Consiliului Județean Cluj susține că județul pe care îl conduce a devenit unul dintre cele mai importante centre economice, universitare și medicale din România. Tișe afirmă că administrația județeană a atras peste un miliard de euro din fonduri europene și că dezvoltarea Clujului nu ar trebui trecută în plan secund atunci când sunt prezentate exemplele de bună administrare.
Liberalul susține că recunoașterea investițiilor din Bihor este justificată, dar consideră că aceeași apreciere ar trebui acordată și administrațiilor din alte județe. În opinia sa, rezultatele economice, atragerea finanțărilor și proiectele finalizate sunt elemente esențiale pentru evaluarea performanței unui lider.
Critici la adresa austerității promovate de Bolojan: „Să concediezi oameni nu înseamnă automat reformă”
Dincolo de comparația dintre Cluj și Bihor, Alin Tișe critică pe Facebook măsurile de reducere a cheltuielilor și concedierile din sectorul public. Președintele CJ Cluj consideră că reformele nu pot fi evaluate exclusiv prin economiile realizate la buget, mai ales atunci când acestea afectează domenii importante precum sănătatea și educația. Mesajul său reprezintă și o critică la adresa modului în care Ilie Bolojan și-a construit imaginea de administrator preocupat de reducerea cheltuielilor. Tișe susține că performanța trebuie măsurată în primul rând prin capacitatea de a construi și de a atrage investiții.
Lupta pentru șefia PNL se intensifică. Alin Tișe vrea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan
Declarațiile lui Alin Tișe capătă o miză politică suplimentară în contextul disputelor pentru conducerea PNL. Președintele Consiliului Județean Cluj și-a anunțat pe 4 noiembrie intenția de a candida la președinția partidului, susținând că actuala conducere a îndepărtat formațiunea de valorile sale și de organizațiile din teritoriu. Tișe a primit între timp sprijinul mai multor liberali, printre care Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, care a cerut organizarea unor alegeri interne în toate filialele, urmate de un congres pentru desemnarea conducerii centrale.
În paralel, Ilie Bolojan își continuă întâlnirile cu organizațiile PNL din țară, în încercarea de a consolida susținerea pentru actuala direcție a partidului. Președintele PNL a declarat că hotărârile privind direcția formațiunii au fost adoptate de o majoritate confortabilă și că membrii partidului trebuie să respecte deciziile luate prin vot. Totodată, Bolojan a afirmat că fiecare liberal are dreptul să candideze atunci când vor fi organizate alegeri interne. Disputa dintre cei doi lideri liberali scoate astfel în evidență diferențele privind modul în care ar trebui condus PNL și criteriile după care trebuie evaluată performanța administrativă.