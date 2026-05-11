Anca Alexandrescu demască interesele uriașe din spatele lui Ilie Bolojan: „Este o campanie deșănțată de PR. Miroase a tandem cu Kovesi”

Jurnalista Anca Alexandrescu lansează un nou atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că în spatele acestuia s-ar afla o parte a sistemului care ar fi promovat, de-a lungul anilor, mai multe figuri politice de prim-plan. Alexandrescu afirmă că atât campania de PR din jurul lui Bolojan, cât și ieșirile publice ale Laurei Codruța Kovesi ar indica un posibil tandem politic a cărui țintă este președintele Nicușor Dan.

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a opinat că expunerea publică masivă de care se bucură Ilie Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură nu ar fi întâmplătoare, ci rezultatul unei operațiuni coordonate.

Sistemul care a fost și în spatele lui Iohannis, și a lui Nicușor Dan, și în spatele lui Ciucă și a altor personaje, a găsit acum un nou erou în persoana lui Ilie Bolojan. Este o campanie deșănțată de PR, se bagă sume uriașe, se vede cu ochiul liber.

Alexandrescu susține că apariția publică recentă a Laurei Codruța Kovesi nu este deloc accidentală și că aceasta ar transmite semnale politice clare.

Am anunțat încă de săptămâna trecută că ieșirea Laurei Codruța Kovesi nu este întâmplătoare și că «miroase» a tandem cu Bolojan, pus la cale de acea parte a sistemului care este conectată la cercurile din afara țării.

Jurnalista afirmă că stilul Laurei Codruța Kovesi ar fi recognoscibil și că ar exista similitudini între perioada în care aceasta se afla la șefia DNA.

Este stilul lui Kovesi să taie și să spânzure, cum o făcea atunci când era în tandem cu Coldea și Dumbravă. Amintiți-vă campaniile lor împotriva capitalului românesc și a oamenilor de afaceri autohtoni, amintiți-vă arestările pe bandă. Acum, tot cei care erau adepții acestui stil sunt în spatele lui Ilie Bolojan.(...) u mă miră acest tandem Laura Codruța Kovesi – Ilie Bolojan. Îi unesc foarte multe lucruri, în primul rând ura față de români și dragostea față de sistem,

a afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.