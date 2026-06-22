Anca Alexandrescu: „Primele două partide care au câștigat alegerile trebuie să formeze guvernul”

Publicat 22 iun. 2026, 21:34 Sursă Realitatea PLUS

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a comentat pe larg negocierile politice din ultimele zile, poziția AUR în Parlament și perspectivele mișcării suveraniste, susținând că formațiunea condusă de George Simion a ajuns într-un punct în care nu mai poate fi ignorată de celelalte partide.

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