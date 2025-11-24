Politica· 1 min citire

George Simion dă chemarea pe Facebook: "Veniți, români, veniți la Mecca noastră. Ne vedem pe 1 decembrie!"

George Simion dă chemarea pe Facebook: "Veniți, români, veniți la Mecca noastră. Ne vedem pe 1 decembrie!"

George Simion dă chemarea pe Facebook: "Veniți, români, veniți la Mecca noastră. Ne vedem pe 1 decembrie!"

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 24 nov. 2025, 14:07

Președintele AUR George Simion a transmis luni un mesaj de ultim moment pentru polul suvernaist din România

Președintele AUR George Simion a transmis luni un mesaj de ultim moment pentru polul suvernaist din România. Mesajul vine la un an de la momentul ce a marcat istoria politică a țării noastre din ultimii 35 de ani: victoria din primul tur al prezidențialelor pentru Călin Georgescu și calificarea sa în finala pentru cea mai importantă funcție în stat.

"Veniți, români, veniți la Mecca noastră, veniți la Alba Iulia-n Ardeal! Ne vedem pe 1 decembrie!", a transmis George Simion în mesajul postat, luni, pe contul său de Facebook.

Românii au început deja să se mobilizeze în număr uriaș pe rețelele de socializare pentru Ziua Națională. Oamenii din țară și din diaspora și-au dat întâlnire la Alba Iulia de 1 decembrie, alături de Călin Georgescu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

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