Iranul pregătește condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Publicat 29 aug. 2026, 07:24 Sursă Realitatea.Net

Iranul pregătește o listă de condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime și energetice ale lumii. Teheranul susține că reluarea traficului normal depinde de măsuri concrete din partea Statelor Unite, în timp ce Qatarul, Omanul și Pakistanul încearcă să faciliteze reluarea dialogului dintre cele două state.

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