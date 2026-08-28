Tudor Chirilă, atac dur la Nicușor Dan: „O nouă probă de ticăloșie”

Actorul și muzicianul Tudor Chirilă l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan după declarațiile acestuia despre șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu.
Chirilă susține că președintele a greșit apărându-l pe Pahonțu în contextul informațiilor apărute despre activitatea acestuia și consideră că decizia intră în contradicție cu promisiunile făcute în campania electorală privind reforma instituțiilor statului.
Critici după apărarea lui Pahonțu
Nicușor Dan a afirmat recent că Lucian Pahonțu nu a participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 și nici ulterior, răspunzând astfel informațiilor prezentate de Recorder.
Declarația președintelui l-a determinat pe Tudor Chirilă să reacționeze public. Artistul susține că problema nu este doar legată de acuzațiile privind trecutul șefului SPP, ci și de durata mandatului acestuia la conducerea instituției.
„Conduce SPP de 21 de ani”
Tudor Chirilă afirmă că Nicușor Dan ar fi trebuit să analizeze în primul rând oportunitatea menținerii lui Lucian Pahonțu în funcție timp de 21 de ani.
Artistul amintește că reforma instituțiilor statului a reprezentat una dintre temele importante ale campaniei prezidențiale și consideră că situația de la SPP trebuie analizată din această perspectivă.
Chirilă: „Nu credeam că poate ajunge atât de jos”
În mesajul său, Tudor Chirilă îl acuză pe șeful statului că a oferit o nouă dovadă de îndepărtare de promisiunile făcute alegătorilor.
Critica vine după mai multe dispute publice între cei doi. Chirilă, care l-a susținut pe Nicușor Dan în campania prezidențială, a devenit în ultimele luni unul dintre cei mai vocali critici ai președintelui, reproșându-i decizii pe care le consideră contrare mesajului de reformă promovat înaintea alegerilor.
Disputa privind șeful SPP
Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Protecție și Pază din 2005. Poziția sa a fost readusă în atenția publică după informațiile publicate despre activitatea SPP și trecutul șefului instituției.
În acest context, Nicușor Dan a respins acuzațiile privind implicarea lui Pahonțu în reprimarea protestatarilor, în timp ce criticii președintelui cer explicații despre menținerea acestuia în funcție și despre modul în care este făcută reforma instituțiilor de securitate.