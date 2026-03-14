Ministrul Energiei recunoaște că n-a calculat impactul bugetar al planului pentru contracararea efectelor scumpirii carburanților

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmă că ministerul nu a făcut calcule efectul bugetar al măsurilor pe care le-a poropus în cadrul unui pachet de reducere a impactului scumpirii carburanților. Ministrul subliniază că documentul făcut public este unul intern și că Ministerul Finanţelor este instituţia care trebuie să calculeze impactul.

Întrebat la un post TV despre planul Ministerului Energiei de a menține sub control criza de pe piața carburanților prin măsuri precum reducerea accizelor și repornirea rafinăriei Lukoil–Ploiești, Ivan a precizat că nu s-au făcut calcule concrete, pentru că „Ministerul Energiei este responsabil cu aprovizionarea, cu stocurile, cu asigurarea lichidităţii pe piaţa de combustibil din ţara noastră.

E un document intern, cel care a ajuns în presă, din acest motiv Ministerul de Finanţe poate să vină să spună: ne permite plafonul bugetar atât, ne permite mai mult. E o decizie care se va lua în Guvern, cu toate ministerele, în coaliţie, cu toate partidele. (...) nu pot să mă substitui ministrului de Finanţe sau altcuiva să spun cât la sută va fi o anumită creştere sau scădere”, a explicat Bogdan Ivan.

Vineri după-amiază, în spațiul public a apărut schița unui plan de măsuri pentru a proteja piața carburanților în contextul exploziei prețurilor internaționale. Printre propuneri se numără declararea situației de criză pe piața țițeiului, reducerea accizelor și repornirea rafinăriei Lukoil–Ploiești.