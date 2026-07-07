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Nicușor Dan a ajuns la summitul NATO! Miza uriașă pentru România în negocierile de la Ankara

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 17:10

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns marți la Ankara, unde participă la summitul NATO desfășurat pe parcursul a două zile. Reuniunea are loc într-un context internațional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Șeful statului este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, precum și de o delegație oficială din care face parte și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Ce obiective are România la summit

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan va susține consolidarea securității în regiunea Mării Negre și întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al Alianței.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele va evidenția importanța continuării sprijinului aliat pentru această zonă strategică și va pleda pentru dezvoltarea sistemelor de apărare aeriană și maritimă, în contextul riscurilor generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Totodată, șeful statului va reafirma angajamentul României față de securitatea euroatlantică și rolul activ pe care țara noastră îl are în cadrul NATO.

Temele principale de pe agenda reuniunii

Liderii statelor membre vor discuta despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, consolidarea capacităților militare ale Alianței și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Pe agenda summitului se află și dezvoltarea industriei de apărare, stimularea producției de echipamente militare și investițiile în tehnologii strategice, considerate esențiale pentru întărirea capacității de reacție a NATO.

Accent pe securitatea Flancului Estic

Administrația Prezidențială a transmis că România va sublinia impactul pe care acțiunile Rusiei îl au asupra securității regionale și va solicita menținerea unei prezențe aliate solide în zona Mării Negre.

Mesajul transmis de Nicușor Dan va pune accent pe necesitatea unei apărări integrate la nivelul Flancului Estic și pe continuarea cooperării dintre statele membre pentru consolidarea securității colective.

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