Politica· 1 min citire

Nicușor Dan convoacă mâine CSAT, la ora 15:00. Ședința are loc în plină perioadă de interimat guvernamental

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat28 iun. 2026, 12:19
SursăRealitatea PLUS

Securitatea țării, discutată în plină criză politică! Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește mâine la ora 15 să discute despre prioritățile României la Summitul NATO de la Ankara. Ședința CSAT se ține însă cu un premier demis și cu miniștri interimari din cauza blocajului de pe scena politică, potrivit Realitatea PLUS.

Președintele a convocat oficial o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe a cărei ordine de zi se află mai multe puncte cheie privind securitatea națională. Principalul subiect de discuție este summitul de la Ankara, această întâlnire fiind practic una premergătoare reuniunii NATO. În cadrul discuțiilor se vor stabili obiectivele strategice și dorințele pe care țara noastră urmărește să le obțină în cadrul acestei reuniuni internaționale.


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