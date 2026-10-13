Nicușor Dan salută decizia lui Zelenski privind educația în limba maternă a românilor din Ucraina

Președintele Nicușor Dan a salutat promulgarea de către Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă.
Șeful statului a precizat că România va urmări aplicarea noilor prevederi, astfel încât copiii români din Ucraina să poată studia în limba română, inclusiv la liceu.
Ce prevede noua lege din Ucraina
Modificările legislative extind posibilitățile de utilizare în educație a limbilor minorităților naționale care sunt și limbi oficiale ale Uniunii Europene. Prevederile vizează atât procesul educațional, cât și comunicarea în instituțiile de învățământ.
Potrivit lui Nicușor Dan, noile dispoziții clarifică posibilitatea folosirii limbii materne în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor de curs. Limba ucraineană își păstrează, în continuare, rolul în sistemul de învățământ.
Legea a fost adoptată de Parlamentul ucrainean pe 12 octombrie și promulgată în aceeași zi de președintele Volodimir Zelenski.
Nicușor Dan: România va urmări aplicarea prevederilor
Președintele României a afirmat că modificările consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților și pot contribui la apropierea Ucrainei de standardele europene.
Nicușor Dan a subliniat că autoritățile române vor continua dialogul cu Kievul pentru ca drepturile comunității românești să fie respectate și în practică.
„Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal”, a transmis șeful statului.
Drepturile românilor din Ucraina, în centrul discuțiilor
Educația în limba maternă reprezintă o preocupare importantă pentru comunitatea românească din Ucraina, în special în contextul reformelor sistemului de învățământ și al reorganizării unor școli.
Înainte de adoptarea modificărilor, reprezentanți ai comunității românești și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectele legislației asupra dreptului copiilor de a studia în limba română.
Nicușor Dan a reafirmat că România va continua cooperarea cu autoritățile ucrainene pentru protejarea drepturilor românilor de peste graniță și pentru păstrarea identității lingvistice și culturale a comunității.