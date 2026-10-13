Nicușor Dan salută decizia lui Zelenski privind educația în limba maternă a românilor din Ucraina

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 oct. 2026, 16:15

Președintele Nicușor Dan a salutat promulgarea de către Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă.

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